Медики діагностували у Саакашвілі симптоми психічного розладу - потрібне лікування

Лікарі підтвердили у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі симптоми синдрому посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Про це 28 листопада заявила президентка центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, повідомляє Громадське з посиланням на "Кавказский Узел".

"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі", - повідомила вона.

Також в експрезидента виявили неврологічну симптоматику - енцефалопатію, яка є результатом голодування.

Представниця медцентру переконує, що Саакашвілі потребує стаціонарного мультидисциплінарного лікування-реабілітації.

"Рішення про судовий процес (запланований на 29 листопада - ред.) він ухвалить сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду", - сказала Джишкаріані.

Про те, що Саакашвілі може бути присутнім на суді, заявили вже дві медкомісії, каже особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе.

Нагадаємо, що суд над Саакашвілі розпочався у Тбілісі на тлі протистояння опозиціонерів із поліцейськими