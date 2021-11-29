Суд над Саакашвілі розпочався у Тбілісі на тлі протистояння опозиціонерів із поліцейськими
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Поліцейські застосували перцевий газ проти активістів опозиції, які намагаються прорватися у двір будівлі суду. Постраждали кілька людей, серед них і один поліцейський.
Перед будинком суду зібралися близько 300 опозиціонерів, які скандують "Міша!", "Міша!".
Водночас судовий процес у справі про силовий розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року в Тбілісі та погром того самого дня телекомпанії "Імеді" вже розпочався, але на нього допущено лише журналіста Суспільного мовника Грузії.
Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його перевели до військового шпиталю в Горі.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.
Нагадаємо, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого в ніч проти 20 листопада доправили до військового госпіталю, почав вихід із голодування. Він їсть під наглядом лікарів.
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