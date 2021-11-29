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Суд над Саакашвілі розпочався у Тбілісі на тлі протистояння опозиціонерів із поліцейськими

Перед будинком суду зібралися близько 300 опозиціонерів, які скандують "Міша!", "Міша!"
Ситуація біля будівлі Тбіліського міського суду, де розпочався процес над колишнім президентом Міхеілом Саакашвілі, загострилася.
Суд над Саакашвілі розпочався у Тбілісі на тлі протистояння опозиціонерів із поліцейськими Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Поліцейські застосували перцевий газ проти активістів опозиції, які намагаються прорватися у двір будівлі суду. Постраждали кілька людей, серед них і один поліцейський.

Перед будинком суду зібралися близько 300 опозиціонерів, які скандують "Міша!", "Міша!".

Водночас судовий процес у справі про силовий розгін мітингу опозиції 7 листопада 2007 року в Тбілісі та погром того самого дня телекомпанії "Імеді" вже розпочався, але на нього допущено лише журналіста Суспільного мовника Грузії.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його перевели до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальсифікованими.

Нагадаємо, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого в ніч проти 20 листопада доправили до військового госпіталю, почав вихід із голодування. Він їсть під наглядом лікарів.

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29 11 2021 11:16
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