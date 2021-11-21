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Саакашвілі почав їсти під наглядом лікарів

До того він голодував 50 днів
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого в ніч проти 20 листопада доправили до військового госпіталю, почав вихід із голодування. Він їсть під наглядом лікарів.
Саакашвілі почав їсти під наглядом лікарів Фото: ukranews.com

Про це розповіла Ніно Шарашенідзе - лікарка з консиліуму, що спостерігає за здоров'ям політика, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Кавказский Узел".

За її словами, вихід із голодування - складний процес, тож лікарі створили режим харчування для Саакашвілі та слідкують за його здоров'ям.

Лікарка зазначила, що стан здоров'я політика покращився і наразі він стабільний. План лікування Саакашвілі розробляв не лише консиліум лікарів, а й медики з інших лікарень, зокрема нутриціолог та гастроентеролог.

"Ми побачили результати лабораторного дослідження, оцінили терапевтичний статус пацієнта, намітили подальшу схему лабораторних досліджень, розробили тактику лікування, медикаменти. У цей процес була залучена наша команда консиліуму й тутешня команда лікарів", - розповіла Шарашенідзе.

Вона додала, що Саакашвілі скаржиться на головний біль та інші проблеми зі здоров'ям. За словами Шарашенідзе, згодом такі проблеми мають зникнути. "На цьому етапі його здоров'я повністю під контролем, сподіваюсь, що все буде добре", - сказала лікарка.

Нагадаємо, що Саакашвілі перевели у реанімацію після того, як він знепритомнів у четвер в тюремній лікарні.

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21 11 2021 15:26
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