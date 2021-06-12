Саакашвілі звинувачує спецслужби Грузії в поширенні чуток про його повернення у в'язницю

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі назвав шантажем і чутками інформацію про його переведення з військового госпіталю в Горі, де він проходить лікування, до руставської в'язниці.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поширення таких чуток спецслужбами є шантажем проти мене і моїх прибічників, щоб знизити нашу активність і дати змогу діючому режиму виграти час. Поширення таких чуток відбувається на тлі категоричного протесту лікарів проти мого повернення до руставської в'язниці", - написав у понеділок у соцмережах Саакашвілі.

Він вважає, що виклик у понеділок до Служби держбезпеки Грузії голови партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелія також спрямований на "залякування опозиції".

"Я хочу сказати Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі, мільярдер, колишній прем'єр Грузії - ІФ) - я вже зазнав тортур і нелюдського ставлення, тому мене вже нічим не здивувати. Найближчими днями боротьба посилиться і триватиме до вашої поразки", - пише Саакашвілі.

Саакашвілі раніше звинуватив у корупції владу Грузії, заявивши, що країною керує олігарх Іванішвілі. "Іванішвілі зміг за останні роки отримати прибуток у Грузії в розмірі п'яти мільярдів доларів. Він і його клан керують країною", - заявив Саакашвілі.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без узгодження з родичами й адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада, його перевели до військового госпіталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання він вважає незаконним, а обвинувачення на свою адресу - сфальсифікованими.