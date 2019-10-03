Меджліс підтримав Порошенка на майбутніх виборах
Відповідне рішення оприлюднив глава Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє "Українська правда".
"Після офіційної реєстрації Петра Порошенка кандидатом у президенти України прийняте раніше за "основу" рішення було направлено членам Меджлісу для внесення ними можливих доповнень і змін. З їх урахуванням рішення було схвалено та підписано 27 лютого", - повідомив Чубаров.
У рішенні зазначено, що члени Меджлісу "вирішили висловити підтримку діючому президенту і закликали громадян підтримати його кандидатуру голосуванням для обрання президентом на новий термін".
Також члени Меджлісу закликали громадян України, що проживають на території окупованого Криму, взяти участь у виборах на дільницях, розташованих на материковій частині України.
Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО