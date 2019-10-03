Меджліс підтримав Порошенка на майбутніх виборах

Члени Меджлісу "вирішили висловити підтримку діючому президенту і закликали громадян підтримати його кандидатуру голосуванням для обрання президентом на новий термін"

Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах, що відбудуться 31 березня.

Відповідне рішення оприлюднив глава Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє "Українська правда".

"Після офіційної реєстрації Петра Порошенка кандидатом у президенти України прийняте раніше за "основу" рішення було направлено членам Меджлісу для внесення ними можливих доповнень і змін. З їх урахуванням рішення було схвалено та підписано 27 лютого", - повідомив Чубаров.

У рішенні зазначено, що члени Меджлісу "вирішили висловити підтримку діючому президенту і закликали громадян підтримати його кандидатуру голосуванням для обрання президентом на новий термін".

Також члени Меджлісу закликали громадян України, що проживають на території окупованого Криму, взяти участь у виборах на дільницях, розташованих на материковій частині України.

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України.