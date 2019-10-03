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Меджліс підтримав Порошенка на майбутніх виборах

Члени Меджлісу "вирішили висловити підтримку діючому президенту і закликали громадян підтримати його кандидатуру голосуванням для обрання президентом на новий термін"
Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах, що відбудуться 31 березня.
Меджліс підтримав Порошенка на майбутніх виборах Фото: Українська правда

Відповідне рішення оприлюднив глава Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє "Українська правда". 

"Після офіційної реєстрації Петра Порошенка кандидатом у президенти України прийняте раніше за "основу" рішення було направлено членам Меджлісу для внесення ними можливих доповнень і змін. З їх урахуванням рішення було схвалено та підписано 27 лютого", - повідомив Чубаров.  

У рішенні зазначено, що члени Меджлісу "вирішили висловити підтримку діючому президенту і закликали громадян підтримати його кандидатуру голосуванням для обрання президентом на новий термін". 

Також члени Меджлісу закликали громадян України, що проживають на території окупованого Криму, взяти участь у виборах на дільницях, розташованих на материковій частині України. 

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України.

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10 03 2019 22:17
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