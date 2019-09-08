Мексиканський наркокартель стратив 19 осіб і виставив їхні тіла на огляд
Мексиканські поліцейські виявили в четвер у різних місцях міста Уруапан тіла 19 осіб. Дев'ять були повішені на мосту, ще сім кинуті на дорозі, і ще троє в іншому місці біля дороги, повідомляє "LB".
На мосту був вивішений банер з помітними ініціалами картелю "Халіско - Нове покоління" і погрозою на адресу протиборчого наркокартелю "Віагра". Жертви були застрелені і роздягнені, тіло однієї жертви розчленували.
Генпрокурор штату Адріан Лопес Соліс зазначив, що цей випадок став ще одним епізодом у жорстокій війні наркокартелів. Вони воюють як з владою, так і між собою за сфери впливу і маршрути доставки наркотиків.
У березні 2019 року в місті Пуебла в зіткненнях угруповань наркоторговців були вбиті щонайменше дев'ять осіб. Поруч з тілами двох чоловіків і жінки, загорнутих в целофан, знайшли записку від наркокартелю "Сіналоа". Потім поліцейські знайшли ще чотири тіла, але вже з посланням від картелю "Халіско - Нове покоління". Пізніше в інших районах міста були застрелені ще дві людини.
Нагадаємо, що на кордоні Мексики та США встановили дитячі гойдалки.
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