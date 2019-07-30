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На кордоні Мексики та США встановили дитячі гойдалки

У паркані на кордоні США і Мексики з'явилися кілька рожевих гойдалок, покликаних через гру об'єднати розділених політиками людей
Автори проекту - професор архітектури Рональд Раель з Каліфорнійського університету в Берклі і доцентка кафедри дизайну Вірджинія Сан Фрателло з Університету штату Каліфорнія в Сан-Хосе.
На кордоні Мексики та США встановили дитячі гойдалки Скриншот

Відео з'явилося напередодні в Instagram Раеля і за добу набрало понад 36 тисяч лайків, йдеться в "ОКО".

"Стіна стала буквальною опорою для відносин США і Мексики. Діти і дорослі на гойдалках були пов'язані між собою усвідомленням, що дії з одного боку мають прямий наслідок з іншого", - прокоментував професор.

Кордон США і Мексики стала однією з визначальних рис президентства Дональда Трампа. Його обіцянка "побудувати стіну" між двома країнами ще не здійснено, але багатолюдні центри утримання мігрантів, використання сльозогінного газу на кордоні і розлучення дітей з їхніми батьками вже стали одними з спірних тактик, що застосовуються владою США.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд США дозволив Білому дому виділити 2,5 мільярда доларів з бюджету Міністерства оборони на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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