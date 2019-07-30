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Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях, - Труба

Труба заявив, що Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях
Порошенко заявив, що проти нього не порушено жодної кримінальної справи.
Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях, - Труба Роман Труба. Фото: lb.ua

"[Порошенко] каже про "дивні і дурні запитання слідчих", та стверджує, що проваджень в ДБР не існує. Що означає це уперте заперечення дійсності? Провадження є, їх 11, і Петро Олексійович про це добре знає", – сказав директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму Telegram-каналі, йдеться в "Радіо Свобода".

"Я наголошую, що проти Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи. Я наголошую, що не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон. Це неправда", - заявив напередодні Порошенко в інтерв’ю "УП".

Також п’ятий президент заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба передає інформацію голові Офісу президента Андрію Богдану, а той – колишньому заступнику голови Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрію Портнову.

На початку липня стало відомо, що Петра Порошенка викликають на допит 17 липня у справі щодо "акцій заводу Кузня на Рибальському". Порошенко, як і його адвокати, стверджує, що повістки не отримував.

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій "Завод "Кузня на Рибальському". У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи "ТАС" Сергієві Тігіпку купити акції "Заводу "Кузня на Рибальському" через кіпрську компанію.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше – ПАТ "Ленінська кузня") – одне з відомих на ринку підприємств суднобудівної промисловості України.

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