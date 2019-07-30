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Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову

"Єдине джерело, яке чомусь володіло думками слідчих і головами в ДБР, був колишній заступник Адміністрації президента Януковича пан Портнов"
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.
Порошенко: Директор ДБР через Богдана зливає дані Портнову Фото:БПП

За його словами, ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдина людина, яка поширювала інформацію дату і час допиту був Портнов, повідомляє "Українська правда".

"Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес - службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав - мені не направляли", - сказав Порошенко. 

"Єдине джерело, яке чомусь володіло думками слідчих і головами в ДБР, був колишній заступник Адміністрації президента Януковича пан Портнов. Він мав доступ до матеріалів, він мав доступ до дат і постійно оголошував ці дати", - додав він.

На думку екс-президента, Портнов робив це з подвійною метою: для провокацій і психологічного тиску.

Він зазначив, що прийшов на допит із власної ініціативи, щоб уникнути маніпуляцій.

На питання, чи спілкувався він з директором ДБР, Порошенко відповів, що спілкувався і у розмові Труба підкреслив, що не має права втручатися у слідства, на що було запропоновано звернутися до керівника слідчої групи.

"Мене здивувало, що у нас кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається - в тому числі, і дата допиту, і запрошення, і прізвище, і слідчий, і справа, по якій людину викликають на допит", - заявив Порошенко.

"Мені чітко наголосили, що нічого вони не розкривали. Що вони проводять службове розслідування вже місяць, бо вони не знають, яким чином це до пана Портнова потрапляє. Я сказав: "Ваш директор має доступ?" Він каже: "Так, має". Я йому кажу: "Це незаконно". Але пан директор передає це пану Богдану, з яким вони постійно спілкуються. А пан Богдан передає це пану Портнову", - пояснив свою думку екс-президент. 

На уточнююче питання, чи точно він це знає, Порошенко відповів: "Я маю цю інформацію. Я вважаю, що саме такий є спосіб витоку інформації".

Нагадаємо, що Петро порошенко 25 липня прибув на допит у ДБР.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що в Держбюро розслідувань немає жодного провадження проти Петра Порошенка. У Бюро кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах.

Нагпередодні 24 липня Петро Порошенко прибув до ДБР, хоча в Бюро не зрозуміли, навіщо. Згодом директор ДБР Роман Труба розповів, що екс-президент просив перенести його допит з 25 липня на 14-те.

У партії Порошенка запевняють, що на 25 липня не заплановано його допиту, проте у ДБР наполягають - п'ятий президент має з’явитися у четвер на допит у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

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