У партії Порошенка стверджують, що в ДБР немає проваджень проти нього

"Громадянин Портнов звернувся з рядом заяв по фактам, до яких причетний Порошенко як ще діючий президент. Виходить так, що за цими фактами наведеними ми відкрили справи. Так, підозри ще не вручено, але він є фігурантом 11 кримінальних проваджень"

У партії "Європейська солідарність" заявили, що в Держбюро розслідувань немає жодного провадження проти Петра Порошенка. У Бюро кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах.

У заяві "ЄС" йдеться, що під час візиту Порошенка до ДБР 24 липня там йому підтвердили, що стосовно нього "не існує жодних проваджень", повідомляє "Громадське".

Водночас у прес-службі ДБР Громадському повідомили, що Порошенко фігурує в низці проваджень, хоча підозр йому не оголошували.

"Громадянин Портнов звернувся з рядом заяв по фактам, до яких причетний Порошенко як ще діючий президент. Виходить так, що за цими фактами наведеними ми відкрили справи. Так, підозри ще не вручено, але він є фігурантом 11 кримінальних проваджень", - сказав прес-секретар Бюро Максим Білоусенко.

Він додав, що фабула, тобто зміст заяв, частково може відрізнятися в залежності від провадження.

"Наприклад, заява щодо вчинення злочину найвищими посадовими особами держави, тобто, в заявах про нього (Порошенка) мова йдеться", - пояснив представник ДБР.

Зазначимо, що у прес-службі "ЄС" також розповіли, що адвокат Порошенка наголосив "на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин".

Нагадаємо, що 24 липня Петро Порошенко прибув до ДБР, хоча в Бюро не зрозуміли, навіщо. Згодом директор ДБР Роман Труба розповів, що екс-президент просив перенести його допит з 25 липня на 14-те.

У партії Порошенка запевняють, що на 25 липня не заплановано його допиту, проте у ДБР наполягають - п'ятий президент має з’явитися у четвер на допит у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".