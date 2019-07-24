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Порошенко прибув на допит у ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.
Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко наразі не виходить на зв’язок.
Порошенко прибув на допит у ДБР Фото: president.gov.ua

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в ДБР.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.

Нагадаємо, лідер партії "Європейська солідарність", колишній президент України Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував повісток від будь-яких слідчих органів.

У партії Порошенка додали, що протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, екс-президент разом із представниками своєї команди перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь. Зокрема, 17 липня в Порошенка запланований візит до Страсбурга.

Нагадаємо, напередодні опублікували копію повістки, якою Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього президента Петра Порошенка.

У повістці зазначається, що Порошенку 17 липня необхідно з’явитися до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

 

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