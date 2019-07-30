Російський танкер, який блокував українські судна у Керченській протоці заарештували в суді

Суд арештував російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі у Керченській протоці.

Також суд арештував вилучені під час обшуку документи.

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, у компанії "Альтомар Шиппінг", якій належить затриманий Службою безпеки України російський танкер NEYMA, запевняють, що нічого не знали про те, що судно фігурує в українській кримінальній справі.

Раніше, 25 липня СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.

За даними СБУ, російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направилися в аеропорт Кишинева, звідки вилетіли у Москву.

Згодом, капітан затриманого Україною російського танкера Ілля Дроб'язкопісля прибуття в Москву розповів свою версію подій.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.

Відзначимо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.

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