Капітан затриманого Україною російського танкера розповів свою версію подій

Капітан російського танкера стверджує, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника консульства РФ

Члени екіпажу російського танкера Neyma, раніше затриманого співробітниками Служби безпеки та військової прокуратури в порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово рейсом із Кишинева.

"Перед заходом в порт всі формальності були дотримані - ми оформили разовий перехід. В цей же день ми пришвартувалися у судноремонтного заводу в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі дії", - заявив російському "Интерфаксу" капітан судна Ілля Дроб'язко після прибуття в Москву.

Він також запевнив, що представники української прокуратури роз'яснили права і обов'язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства. При цьому, будь-яких конфліктів не виникало, росіянам дозволили зв'язатися з рідними.

Дроб'язко зазначив, що команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має ніякого відношення до подій в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Капітан заявив, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі", а також вважає, що не порушував ні українських, ні російських законів.

Нагадаємо, що 25 липня СБУ і військова прокуратура затримали російський танкер Neyma, який 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

За інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який ідентифікували як уже відомий танкер "NEYMA". Слідство встановило, що російські власники танкера змінили його назву на "NIKA SPIRIT". Наразі на затриманому танкері закінчили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу судна та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому готується клопотання до суду про його арешт.

За даними СБУ, російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma не порушив норми Морського права та закони України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направляються в аеропорт Кишинева, звідки вилетять у Москву.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.

Відзначимо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

Раніше, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018 році.