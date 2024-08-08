Мексику закликали заарештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію

Україна звернулася до уряду Мексики із закликом заарештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

У посольстві подякували Мексиці за запрошення президента України Володимира Зеленського та наголосили на тому, що путін - військовий злочинець.

"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що владімір путін є військовим злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - йдеться в опублікованому документі.

У посольстві Мексики в росії заявили, що запрошення надіслали путіну, і він ухвалить рішення, "чи братиме він участь у церемонії сам, чи призначить іншого високопоставленого чиновника, який зробить це від його імені".