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Мексику закликали заарештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію

08 серпня 2024, 10:31
Мексику закликали заарештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію
Фото: з вільного доступу
путін - військовий злочинець, нагадали в посольстві України в Мексиці.
Україна звернулася до уряду Мексики із закликом заарештувати путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.
 
Про це йдеться у відповідному зверненні, яке опублікувало посольство України в Мексиці після запрошення путіна на зазначену церемонію.
 
У посольстві подякували Мексиці за запрошення президента України Володимира Зеленського та наголосили на тому, що путін - військовий злочинець.
 
"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що владімір путін є військовим злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - йдеться в опублікованому документі.
 
 
У посольстві Мексики в росії заявили, що запрошення надіслали путіну, і він ухвалить рішення, "чи братиме він участь у церемонії сам, чи призначить іншого високопоставленого чиновника, який зробить це від його імені".

 

війна в Україніросія окупантиВладімір ПутінМексика

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