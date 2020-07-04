Менеджер Світового банку пояснив, від чого залежатиме успіх земельної реформи

"Саме реалізація участі юридичних осіб в обороті земель для посилення конкуренції, послаблення обмежень на кількість землі для купівлі та своєчасне проведення референдуму щодо участі в ринку іноземців будуть визначати кінцевий успіх реформи та її вплив на економіку України", - сказав Пеллмар.

Кінцевий успіх земельної реформи визначать участь юридичних осіб в обігу сільгоспземлі та проведення своєчасного референдуму щодо участі іноземців.

Про це в коментарі "Інтерфскс-Україна" заявив регіональний менеджер IFC (входить в структуру Світового банку) в Україні, Молдові та БІлорусі Джейсон Пеллмар, пише "Економічна правда".

"Саме реалізація участі юридичних осіб в обороті земель для посилення конкуренції, послаблення обмежень на кількість землі для купівлі та своєчасне проведення референдуму щодо участі в ринку іноземців будуть визначати кінцевий успіх реформи та її вплив на економіку України", - сказав Пеллмар.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували проєкти постанов, що блокують підписання закону про ринок землі