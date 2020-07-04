Менеджер Світового банку пояснив, від чого залежатиме успіх земельної реформи
Кінцевий успіх земельної реформи визначать участь юридичних осіб в обігу сільгоспземлі та проведення своєчасного референдуму щодо участі іноземців.
Про це в коментарі "Інтерфскс-Україна" заявив регіональний менеджер IFC (входить в структуру Світового банку) в Україні, Молдові та БІлорусі Джейсон Пеллмар, пише "Економічна правда".
"Саме реалізація участі юридичних осіб в обороті земель для посилення конкуренції, послаблення обмежень на кількість землі для купівлі та своєчасне проведення референдуму щодо участі в ринку іноземців будуть визначати кінцевий успіх реформи та її вплив на економіку України", - сказав Пеллмар.
Нагадаємо, що у Раді зареєстрували проєкти постанов, що блокують підписання закону про ринок землі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків