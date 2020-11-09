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Мер французького Бордо хоче відмовитися від новорічної ялинки

Прикрашені ялинки він пропонує замінити "живими спектаклями"
Мер П’єр Юрмік пояснив свою ініціативу тим, що "мертвим деревам не місце на вулицях міст" і що це "зовсім суперечить нашій концепції озеленення".
Мер французького Бордо хоче відмовитися від новорічної ялинки Фото: Folk Ukraine

Новообраний мер французького міста Бордо оголосив, що з цього року місто відмовиться від зрубаних новорічних ялинок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це він оголосив 10 вересня на пресконференції.

Мер П’єр Юрмік пояснив свою ініціативу тим, що "мертвим деревам не місце на вулицях міст" і що це "зовсім суперечить нашій концепції озеленення".

Прикрашені ялинки він пропонує замінити "живими спектаклями". Поки не до кінця зрозуміло, чи йде мова про дійства чи висаджені живі ялини, оскільки у французькій "спектакль" може означати як виставу, так і пейзаж/краєвид.

Також мер хоче ухвалити "хартію прав дерев", де будуть прописані жорсткіші вимоги щодо захисту дерев. Її підготують до кінця 2020 року. 

Окрім того, новий міський голова обіцяє 30 кілометрів нових велодоріжок та озеленення ще низки міських зон.

Ініціатива щодо новорічної ялинки вже викликала широку публічну дискусію, як зі схвальними, так і обуреними відгуками.

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11 09 2020 13:07
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