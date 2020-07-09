У Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах "Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20"

У Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися. Причиною цього стало активне цвітіння води в Дніпрі, а також опади.

Фото: 112.ua

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо", передає РБК - Україна. Станом на 7 вересня "червоні прапори" отримали пляжі: "Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Тельбін";

"Веселка";

"Центральний";

"Вир";

"Галерна";

"Троєщина";

"Вербний "; "Пуща-Водиця ". "Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20. Всі ці чинники значно погіршують нормативні показники води", - зазначили комунальники. Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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