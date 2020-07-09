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У Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах

"Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20"
У Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися. Причиною цього стало активне цвітіння води в Дніпрі, а також опади.
У Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах Фото: 112.ua

Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо", передає РБК - Україна.

Станом на 7 вересня "червоні прапори" отримали пляжі:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Тельбін";
  • "Веселка";
  • "Центральний";
  • "Вир";
  • "Галерна";
  • "Троєщина";
  • "Вербний ";

"Пуща-Водиця ".

"Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20. Всі ці чинники значно погіршують нормативні показники води", - зазначили комунальники.

Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

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07 09 2020 14:00
ТЕГИ: Київ, пляжі
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