CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на всіх муніципальних пляжах заборонили купатися. Причиною цього стало активне цвітіння води в Дніпрі, а також опади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві заборонили купатися на всіх міських пляжах
"Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20"
Фото: 112.ua
Про це повідомили в прес-службі комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо", передає РБК - Україна.
Станом на 7 вересня "червоні прапори" отримали пляжі:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Тельбін";
- "Веселка";
- "Центральний";
- "Вир";
- "Галерна";
- "Троєщина";
- "Вербний ";
"Пуща-Водиця ".
"Така ситуація зумовлена аномальною спекою, через що відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, а також опадами, які були 03.09.20. Всі ці чинники значно погіршують нормативні показники води", - зазначили комунальники.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.
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