В Україні зафіксовано 2 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

7 вересня (станом на 9:00) в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 1 709 017 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 379 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 406 випадків;

Волинська область — 5 883 випадки;

Дніпропетровська область — 2 767 випадків;

Донецька область — 1 630 випадків;

Житомирська область — 3 746 випадків;

Закарпатська область — 8 091 випадок;

Запорізька область — 1 931 випадок;

Івано-Франківська область — 10 348 випадків;

Кіровоградська область — 858 випадків;

м. Київ — 15 276 випадків;

Київська область — 6 278 випадків;

Львівська область — 15 881 випадок;

Луганська область — 434 випадки;

Миколаївська область — 1 665 випадків;

Одеська область — 8 525 випадків;

Полтавська область — 973 випадки;

Рівненська область — 9 762 випадки;

Сумська область — 1 963 випадки;

Тернопільська область — 7 390 випадків;

Харківська область — 10 972 випадки;

Херсонська область — 500 випадків;

Хмельницька область — 3 195 випадків;

Чернівецька область — 11 272 випадки;

Черкаська область — 1 950 випадків;

Чернігівська область — 2 372 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.