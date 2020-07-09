В Україні зафіксовано 2 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 709 017 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 379 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 406 випадків;
Волинська область — 5 883 випадки;
Дніпропетровська область — 2 767 випадків;
Донецька область — 1 630 випадків;
Житомирська область — 3 746 випадків;
Закарпатська область — 8 091 випадок;
Запорізька область — 1 931 випадок;
Івано-Франківська область — 10 348 випадків;
Кіровоградська область — 858 випадків;
м. Київ — 15 276 випадків;
Київська область — 6 278 випадків;
Львівська область — 15 881 випадок;
Луганська область — 434 випадки;
Миколаївська область — 1 665 випадків;
Одеська область — 8 525 випадків;
Полтавська область — 973 випадки;
Рівненська область — 9 762 випадки;
Сумська область — 1 963 випадки;
Тернопільська область — 7 390 випадків;
Харківська область — 10 972 випадки;
Херсонська область — 500 випадків;
Хмельницька область — 3 195 випадків;
Чернівецька область — 11 272 випадки;
Черкаська область — 1 950 випадків;
Чернігівська область — 2 372 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 123 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 199 986 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що міська рада Івано-Франківська подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Кабінет міністрів України. В заяві оспорюється потрапляння міста в "червону зону" карантину.
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