Мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень COVID-19

Про це повідомив його друг і бізнесмен Павло Фукс

Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусного захворювання.

Про це повідомив його друг і бізнесмен Павло Фукс, зазначає "Громадське".

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів та систем його організму", - написав він.

Смерть Кернеса також підтвердив його пасинок Родіон Гайсинський.

"Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем", - написав він.

Востаннє Кернеса бачили на публіці 23 серпня. 10 вересня речник міськради Харкова Юрій Сидоренко заявив, що Кернес перебуває на лікарняному. А вже 15 вересня він підтвердив, що в міського голови двостороннє запалення легень через зараження коронавірусом. До того ж у Геннадія Кернеса ускладнилися хронічні хвороби та старі травми.

Він лікувався у німецькій лікарні "Шаріте". Також Кернеса переобрали мером Харкова і 9 грудня його визнали міським головою, хоча він був відсутній на засіданні міської ради.

Поки не було Кернеса, виконував обов'язки мера секретар міської ради Харкова Ігор Терехов. Він уже прокоментував смерть політика та запевнив, що буде "продовжувати справу Кернеса".

Що тепер буде з Харковом?

Аналітик громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Клюжев розповів, що міська рада має ухвалити рішення про взяття до відома факту про смерть мера. Від моменту ухвалення цього рішення його повноваження припиняються достроково.

Далі Верховна Рада має призначити позачергові вибори міського голови не пізніше ніж у 90-денний строк із дня дострокового припинення повноважень Кернеса.

Поки виконувати обов'язки голови мера продовжить секретар міської ради Ігор Терехов.

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