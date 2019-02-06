Мер Лондона: Трамп — приклад глобальної зростаючої загрози
"Президент Дональд Трамп є лише одним з найбільш кричущих прикладів зростаючої глобальної загрози. Крайні праві люди набувають популярності у всьому світі, загрожуючи нашим тяжко завойованим правам і свободам та цінностям, які визначають наші ліберальні і демократичні суспільства протягом понад 70 років", — написав Хан у колонці британського видання, інформує "TheБабель" з посиланням на The Guardian.
Він додав, що такі політики, як Віктор Орбан в Угорщині, Маттео Сальвіні в Італії, Марін Ле Пен у Франції і Найджел Фарадж у Британії, використовують ті ж суперечливі висловлювання, якими користувалися фашисти 20 століття, щоб заручитися підтримкою людей.
"Ця людина … тепер намагається безсоромно втрутитися в боротьбу за лідерство в Консервативній партії, підтримавши Бориса Джонсона, тому що він вірить, що це дасть йому змогу отримати союзника на Даунінґ-стрит, 10 у його порядку денному, що сіє розбрат", — обурився мер Лондона.
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