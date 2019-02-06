Трамп радить Великій Британії вийти з Євросоюзу без угоди

Перед візитом до Лондона американський президент Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди, якщо її не влаштовують запропоновані умови, а також не сплачувати компенсацію за Brexit

Президент США Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Європейського Союзу без угоди, якщо країну не влаштовують запропоновані Брюсселем умови.

"Якщо вони не отримають того, що хочуть, я би пішов. Якщо ви не отримуєте справедливої угоди, ви йдете", - зазначив Трамп. Він також вважає, що Лондон має відмовитися платити Брюсселю 39 мільярдів фунтів стерлінгів за вихід з ЄС, якщо не отримає того, чого хоче. "Якби я був ними, я б не платив 50 мільярдів доларів. Це величезна сума", - заявив Трамп в інтерв'ю британській газеті Sunday Times напередодні свого візиту до Лондона, йдеться в DW.

Американський президент також зазначив, що Brexit має відбутися вже цього року. При цьому він запропонував відправити на переговори з Брюсселем ініціатора кампанії з виходу Великобританії з ЄС, лідера "Партії Brexit" Найджела Фараджа.

За словами Трампа, консерватори зробили помилку, коли не залучили Фараджа до переговорів з ЄС після перемоги його партії на виборах до Європарламенту.

"Мені дуже подобається Найджел. Він має багато чого запропонувати - він дуже розумна людина, - сказав Трамп. - Вони його не залучили, але подумайте, як було би добре, якби вони зробили це. Вони просто поки ще не зрозуміли цього", - зазначив він.

Трамп також має власну думку щодо наступника британської прем'єр-міністерки Терези Мей, яка оголосила про свою відставку.

Американський президент вважає, що найкраще з цією роботою впорається колишній глава британського МЗС Борис Джонсон.

"Я думаю, що Борис зробить дуже хорошу роботу. Я вважаю, що він буде відмінним, - сказав Трамп в інтерв'ю виданню Sun, опублікованому 31 травня. - Мені він подобається. Мені він завжди подобався. Я не знаю, чи буде він обраний, але я думаю, що він дуже хороший хлопець, дуже талановита людина", - сказав Трамп.

Він також зазначив, що інші кандидати на посаду прем'єра Великобританії шукали його схвалення.

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