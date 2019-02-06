Трамп радить Великій Британії вийти з Євросоюзу без угоди
"Якщо вони не отримають того, що хочуть, я би пішов. Якщо ви не отримуєте справедливої угоди, ви йдете", - зазначив Трамп. Він також вважає, що Лондон має відмовитися платити Брюсселю 39 мільярдів фунтів стерлінгів за вихід з ЄС, якщо не отримає того, чого хоче. "Якби я був ними, я б не платив 50 мільярдів доларів. Це величезна сума", - заявив Трамп в інтерв'ю британській газеті Sunday Times напередодні свого візиту до Лондона, йдеться в DW.
Американський президент також зазначив, що Brexit має відбутися вже цього року. При цьому він запропонував відправити на переговори з Брюсселем ініціатора кампанії з виходу Великобританії з ЄС, лідера "Партії Brexit" Найджела Фараджа.
За словами Трампа, консерватори зробили помилку, коли не залучили Фараджа до переговорів з ЄС після перемоги його партії на виборах до Європарламенту.
"Мені дуже подобається Найджел. Він має багато чого запропонувати - він дуже розумна людина, - сказав Трамп. - Вони його не залучили, але подумайте, як було би добре, якби вони зробили це. Вони просто поки ще не зрозуміли цього", - зазначив він.
Трамп також має власну думку щодо наступника британської прем'єр-міністерки Терези Мей, яка оголосила про свою відставку.
Американський президент вважає, що найкраще з цією роботою впорається колишній глава британського МЗС Борис Джонсон.
"Я думаю, що Борис зробить дуже хорошу роботу. Я вважаю, що він буде відмінним, - сказав Трамп в інтерв'ю виданню Sun, опублікованому 31 травня. - Мені він подобається. Мені він завжди подобався. Я не знаю, чи буде він обраний, але я думаю, що він дуже хороший хлопець, дуже талановита людина", - сказав Трамп.
Він також зазначив, що інші кандидати на посаду прем'єра Великобританії шукали його схвалення.
Читайте також: Трамп про візит в Японію: Повернувся з надзвичайно успішної поїздки, досягнутий значний прогрес
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент