Трамп про візит в Японію: Повернувся з надзвичайно успішної поїздки, досягнутий значний прогрес

Трамп написав про те, що його поїздка до Японії була надзвичайно успішною та продуктивною.

"Повернувся з надзвичайно успішної поїздки в Японію. Досягнутий значний прогрес з багатьох питань. Велика країна з чудовим лідером Сіндзо Абе!" − написав Трамп у Twitter 29 травня, йдеться в "Укрінформ".

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.

Зазначимо, тема посилення військової співпраці між Сполученими Штатами і Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа в Японії.

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