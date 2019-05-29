CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТрамп написав про те, що його поїздка до Японії була надзвичайно успішною та продуктивною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп про візит в Японію: Повернувся з надзвичайно успішної поїздки, досягнутий значний прогрес
Трамп залишився задоволений своїм візитом до Японії
Фото: reuters.com
"Повернувся з надзвичайно успішної поїздки в Японію. Досягнутий значний прогрес з багатьох питань. Велика країна з чудовим лідером Сіндзо Абе!" − написав Трамп у Twitter 29 травня, йдеться в "Укрінформ".
Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.
Зазначимо, тема посилення військової співпраці між Сполученими Штатами і Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа в Японії.
Читайте також: Північна Корея звинуватила США в провалі саміту в Ханої
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 05 2019 08:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені