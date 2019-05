Трамп про візит в Японію: Повернувся з надзвичайно успішної поїздки, досягнутий значний прогрес

"Повернувся з надзвичайно успішної поїздки в Японію. Досягнутий значний прогрес з багатьох питань. Велика країна з чудовим лідером Сіндзо Абе!" − написав Трамп у Twitter 29 травня, йдеться в "Укрінформ".

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe!