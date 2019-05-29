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Трамп про візит в Японію: Повернувся з надзвичайно успішної поїздки, досягнутий значний прогрес

Трамп залишився задоволений своїм візитом до Японії
Трамп написав про те, що його поїздка до Японії була надзвичайно успішною та продуктивною.
Трамп про візит в Японію: Повернувся з надзвичайно успішної поїздки, досягнутий значний прогрес Фото: reuters.com

"Повернувся з надзвичайно успішної поїздки в Японію. Досягнутий значний прогрес з багатьох питань. Велика країна з чудовим лідером Сіндзо Абе!" − написав Трамп у Twitter 29 травня, йдеться в "Укрінформ".

 

Зазначимо, тема посилення військової співпраці між Сполученими Штатами і Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа в Японії.

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29 05 2019 08:21
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