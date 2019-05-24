Північна Корея звинуватила США в провалі саміту в Ханої
Влада КНДР попередила, що діалог між Пхеньяном і Вашингтоном "ніколи не буде відновлено" в разі, якщо США не відмовляться від вимог про одностороннє роззброєння КНДР, повідомляє Голос Америки із посиланням на державне Центральне телеграфне агентство Кореї.
КНДР звинувачує США в навмисному зриві переговорів і висуненні нездійсненних вимог.
У заяві офіційного представника Пхеньяна йдеться, що Північна Корея "зробила важливі і значущі заходи", включаючи припинення ядерних і ракетних випробувань, а також передала Сполученим Штатам останки американських військових, які померли в полоні після Корейської війни на початку 1950-х років. Однак, замість того, щоб відповісти Пхеньяну в тому ж дусі, Вашингтон, як йдеться в повідомленні, "навмисно зірвав переговори, зажадавши одностороннього роззброєння з боку КНДР".
Вперше лідери США і КНДР зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, але ці переговори були перервані, оскільки сторони не зуміли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї.
У квітні лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести третій саміт з Трампом, але з певними умовами.
Нагадаємо, що в лютому цього року переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина завершилися достроково.
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