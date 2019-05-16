Мер Нью-Йорка висунув свою кандидатуру на вибори президента США
"Дональда Трампа потрібно зупинити. Я перемагав його колись і зроблю це знову", - йдеться у відеозверненні де Блазіо, інформує LB.ua.
58-річний Білл де Блазіо займає пост мера Нью-Йорка з 2014 року, тоді він став першим мером-демократом за 20 років, до цього він був депутатом міської ради і громадським адвокатом Нью-Йорка.
Кількість претендентів на президентську посаду від Демократичної партії вже перевищує два десятки осіб. Серед них - колишній віце-президент Джо Байден і Берні Сандерс, який був одним із двох головних претендентів на роль кандидата від демократів на президентських виборах у 2016 році поряд з Гілларі Клінтон.
Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосив про намір втретє балотуватися на посаду президента.
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