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Мер Нью-Йорка висунув свою кандидатуру на вибори президента США

"Трампа потрібно зупинити. Я перемагав його колись і зроблю це знову"
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в четвер, 16 травня, оголосив, що балотуватиметься в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року.
Мер Нью-Йорка висунув свою кандидатуру на вибори президента США Білл де Блазіо

"Дональда Трампа потрібно зупинити. Я перемагав його колись і зроблю це знову", - йдеться у відеозверненні де Блазіо, інформує LB.ua.

58-річний Білл де Блазіо займає пост мера Нью-Йорка з 2014 року, тоді він став першим мером-демократом за 20 років, до цього він був депутатом міської ради і громадським адвокатом Нью-Йорка.

Кількість претендентів на президентську посаду від Демократичної партії вже перевищує два десятки осіб. Серед них - колишній віце-президент Джо Байден і Берні Сандерс, який був одним із двох головних претендентів на роль кандидата від демократів на президентських виборах у 2016 році поряд з Гілларі Клінтон.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США Джо Байден у четвер оголосив про намір втретє балотуватися на посаду президента.

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16 05 2019 15:17
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