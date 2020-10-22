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Мер Праги стане волонтером коронавірусного госпіталю

За словами Гржиба, волонтерство не вплине на його прямі зобов’язання як міського голови
Зденек Гржиб закінчив медфакультет Карлового Університету, але після цього не працював лікарем, зацікавившись менеджментом в охороні здоров’я та інформаційними технологіями. У цих сферах він і працював до початку політичної кар’єри.
Мер Праги стане волонтером коронавірусного госпіталю Людина в противірусному захисті

Мер Праги, який має медичну освіту, з 27 жовтня стане волонтером в одній з лікарень Праги, де лікують хворих на коронавірус.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Зденек Гржиб закінчив медфакультет Карлового Університету, але після цього не працював лікарем, зацікавившись менеджментом в охороні здоров’я та інформаційними технологіями. У цих сферах він і працював до початку політичної кар’єри. 

Мета мого вчинку - мотивувати людей з медичною освітою, які не працюють у цій сфері, долучатися до допомоги лікарням, тому що вони через нестачу персоналу змушені обмежувати деякі послуги в умовах пандемії", - пояснив мер. 

За словами Гржиба, волонтерство не вплине на його прямі зобов’язання як міського голови.

Нагадаємо, що Уряд Чехії у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби оголосив локдаун, починаючи з 22 жовтня.

 
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22 10 2020 17:17
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