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Мер Житомира та голова ОДА сфотографувалися з бюлетенями

Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті
У день виборів президента України голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.
Мер Житомира та голова ОДА сфотографувалися з бюлетенями Фото: facebook.com/gundych

Політики опублікували фото на своїх сторінках у Facebook, повідомляє "ОПОРА".

"Проголосував за продовження реформ!", – заявив Гундич. 

"На світлині він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає в скриньку для голосування. Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті, однак можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити відмітку, за кого Гундич віддав свій голос", - зазначають в "ОПОРІ". 

Додамо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.

 
 
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31 03 2019 16:34
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