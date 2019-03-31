Мер Житомира та голова ОДА сфотографувалися з бюлетенями
Політики опублікували фото на своїх сторінках у Facebook, повідомляє "ОПОРА".
"Проголосував за продовження реформ!", – заявив Гундич.
"На світлині він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає в скриньку для голосування. Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті, однак можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити відмітку, за кого Гундич віддав свій голос", - зазначають в "ОПОРІ".
Додамо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.
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