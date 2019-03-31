Мер Житомира та голова ОДА сфотографувалися з бюлетенями

У день виборів президента України голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.

Політики опублікували фото на своїх сторінках у Facebook, повідомляє "ОПОРА".

"Проголосував за продовження реформ!", – заявив Гундич.

"На світлині він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає в скриньку для голосування. Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті, однак можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити відмітку, за кого Гундич віддав свій голос", - зазначають в "ОПОРІ".

Додамо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.