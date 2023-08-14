Mercedes-Benz і BMW відключили російських дилерів від ПЗ

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від програмного забезпечення, BMW ж обмежив доступ для росії.

Про це пишуть Известия, посилаючись на дистриб'ютора.

В асоціації "російські автомобільні дилери" підтвердили наявність проблем з доступом до програмного забезпечення.

За їх словами, постраждали й інші марки.

Відсутність офіційного ПЗ може збільшити терміни ремонту і обслуговування, а також створити проблеми з оновленнями для нових машин, хоча обійти обмеження можна - більшість водіїв почнуть частіше обслуговуватися в неофіційних СТО та купувати простіші моделі авто.

Інформацію про відключення Mercedes-Benz від російських дилерів підтвердили в прес-службі "МБ рус" - дистриб'ютора Mercedes-Benz в росії.

Доступ було припинено до онлайн-систем, за допомогою яких проводиться технічне обслуговування і виявлення проблем.

"Дійсно, дилери відключені від онлайн-систем ПЗ виробника. У деяких випадках відсутність доступу до онлайн-систем призводитиме до збільшення термінів ремонту", - сказали дистриб'ютори.

В компанії додали, що ремонт і обслуговування автомобілів буде проводитися на основі накопиченого досвіду і знань.

"У зв'язку з відходом Mercedes-Benz AG з російського ринку АТ "МБ РУС" не має в своєму розпорядженні жодних додаткових можливостей щодо перевірки та проведення інших сервісних заходів, які встановлюють для автомобілів марки Mercedes-Benz з боку заводу-виробника", - заявили в "МБ рус".

Наразі дилери обходять обмеження за допомогою стороннього ПЗ і продажів на маркетплейсах.

"За фактом термін "офіційний дилер" своє значення втрачає", - пише видання.