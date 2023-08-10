Microsoft не буде продовжувати ліцензії російським компаніям

Корпорація Microsoft з кінця вересня не буде продовжувати ліцензії російським компаніям.

Про це повідомляє рос ЗМІ Коммерсант.

"Корпорація Microsoft більше не може приймати платежі банківським переказом на місцевий банківський рахунок як спосіб оплати послуг Microsoft у Росії. У зв'язку з цим, надсилаючи вам повідомлення за 60 днів, корпорація Microsoft повідомляє вам про те, що після 30 вересня 2023 року ви більше не зможете продовжувати свої існуючі підписки", - йдеться в матеріалі.

Всі активні ліцензії на зазначену дату підписки діятимуть протягом їхнього терміну, але їх не можна буде продовжити.