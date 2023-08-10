"Microsoft шкодить росії і допомагає Києву" – МЗС країни

В МЗС рф заявили, що компанія заплямувала себе антиросійською риторикою" та надає різноманітну підтримку Україні.

Про це пише агентство ТАСС.

"Microsoft - одна з тих компаній, які заплямували себе не лише антиросійською риторикою, а й конкретними кроками на шкоду нашій державі. Із самого початку спеціальної військової операції ця корпорація надає різноманітну підтримку київському режиму під приводом зміцнення його кібероборони", - заявив заступник глави російського МЗС Михайло Галузін.

Він додав, що в Microsoft замовчують факти системних кібердиверсій проти критичної інфраструктури росії.