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"Microsoft шкодить росії і допомагає Києву" – МЗС країни

10 серпня 2023, 16:09
Фото: UNSPLASH
В МЗС рф заявили, що компанія заплямувала себе антиросійською риторикою" та надає різноманітну підтримку Україні.

Про це пише агентство ТАСС

"Microsoft - одна з тих компаній, які заплямували себе не лише антиросійською риторикою, а й конкретними кроками на шкоду нашій державі. Із самого початку спеціальної військової операції ця корпорація надає різноманітну підтримку київському режиму під приводом зміцнення його кібероборони", - заявив заступник глави російського МЗС Михайло Галузін.

Він додав, що в Microsoft замовчують факти системних кібердиверсій проти критичної інфраструктури росії.

В квітні цього року Microsoft заявила про припинення гарантійного обслуговування Xbox у рф.
MicrosoftРосія

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