"Microsoft шкодить росії і допомагає Києву" – МЗС країни
Про це пише агентство ТАСС.
"Microsoft - одна з тих компаній, які заплямували себе не лише антиросійською риторикою, а й конкретними кроками на шкоду нашій державі. Із самого початку спеціальної військової операції ця корпорація надає різноманітну підтримку київському режиму під приводом зміцнення його кібероборони", - заявив заступник глави російського МЗС Михайло Галузін.
Він додав, що в Microsoft замовчують факти системних кібердиверсій проти критичної інфраструктури росії.В квітні цього року Microsoft заявила про припинення гарантійного обслуговування Xbox у рф.