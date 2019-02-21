Мерія Харкова повторно підвищила вартість проїзду в громадському транспорті

Виконком Харківської міськради 20 лютого в закритому режимі ухвалив нове рішення про підвищення вартості проїзду в метрополітені та наземному електротранспорті.

Таким чином мерія відреагувала на рішення суду, який постановив повернути вартість проїзду по 4 гривні в трамваях і тролейбусах і 5 гривень у метро, інформує LB.ua.

Інформацію про засідання було оприлюднено лише після його завершення, повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Згідно з документами, опублікованими в реєстрі актів міськради, виконком вніс зміни в свої ж рішення від 6 лютого. Ціни залишилися колишніми: 6 гривень за поїздку в трамваї або тролейбусі та 8 гривень - за метро, але з'явилися пункти про динамічні тарифи, які повинні бути розроблені комунальниками.

З ранку в четвер біля Харківської міської ради зібралися незадоволені рішеннями чиновників. На акцію прийшли представники громадських організацій "Харківський антикорупційний центр" і "Антикорупційний блок учасників АТО", повідомляє UA:Харків.

Виконком своїм рішенням пішов на чергове порушення, вважають у ХАЦ.

"Виклад у новій редакції нормативно-правового акта, дію якого припинено, - юридично нікчемний. А ті, хто таким чином намагається залізти в кишеню до харків'ян і змусити їх продовжувати платити за незаконними тарифами - юридичні, хоча не тільки, нікчеми!" - написав у Facebook активіст ХАЦ і депутат міськради Ігор Черняк.

Нагадаємо, 6 лютого виконком Харківської міськради затвердив збільшення вартості проїзду в тролейбусах і трамваях з 4 до 6 гривень, а також у метро з 5 до 8 гривень. Представники ХАЦ подали позов до виконкому міськради з вимогою скасувати подорожчання проїзду.

На думку позивачів, підставою для скасування рішень про підвищення вартості проїзду є порушення процедури прийняття регуляторних актів (зокрема, не було опубліковано аналізу регуляторного впливу, а також те, що рішення виконкому підписав не мер Геннадій Кернес, а секретар Харківської міськради Олександр Новак.