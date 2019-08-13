Мерія Москви відмовилась погодити нові акції протесту опозиції
Як повідомив один з організаторів мітингу Андрій Морєв, щодо заборони в мерію Москви буде направлений офіційний протест, інформує "Радіо Свобода".
"Зараз мерія, щоб збити хвилю протесту, використовує подвійні стандарти, намагається витіснити протест і, по суті, заборонити проведення узгоджених акцій", - повідомив Морєв.
Згідно з інформацією, акція планувалася на 17 серпня. Заявку на проведення маршу протесту муніципальні депутати Олена Філіна, Ілля Азар і Андрій Морєв подали ще 9 серпня. За очікуваннями організаторів, участь у протесті повинні були взяти близько 30 тисяч людей.
Водночас, мерія Москви надала дозвіл на проведення 17 серпня мітингу за чесні вибори представникам комуністичних сил Росії.
Нагадаємо, що у центрі російської столиці, Москви, після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова почали затримувати людей.
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