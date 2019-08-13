Мерія Москви відмовилась погодити нові акції протесту опозиції

"Зараз мерія, щоб збити хвилю протесту, використовує подвійні стандарти, намагається витіснити протест і, по суті, заборонити проведення узгоджених акцій"

Мерія Москви не дала дозвіл опозиціонерам на проведення нових акції протесту щодо недопуску незалежних кандидатів до виборів у Московську міську думу.

Як повідомив один з організаторів мітингу Андрій Морєв, щодо заборони в мерію Москви буде направлений офіційний протест, інформує "Радіо Свобода".

"Зараз мерія, щоб збити хвилю протесту, використовує подвійні стандарти, намагається витіснити протест і, по суті, заборонити проведення узгоджених акцій", - повідомив Морєв.

Згідно з інформацією, акція планувалася на 17 серпня. Заявку на проведення маршу протесту муніципальні депутати Олена Філіна, Ілля Азар і Андрій Морєв подали ще 9 серпня. За очікуваннями організаторів, участь у протесті повинні були взяти близько 30 тисяч людей.

Водночас, мерія Москви надала дозвіл на проведення 17 серпня мітингу за чесні вибори представникам комуністичних сил Росії.

Нагадаємо, що у центрі російської столиці, Москви, після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова почали затримувати людей.