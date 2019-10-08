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Після мітингів у Москві та інших російських містах почали затримувати перехожих

Силовики почали затримувати людей, які гуляють бульварами. Затримання відбуваються на Чистопрудному бульварі та біля метро "Китай-місто"
У центрі російської столиці, Москви, після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова почали затримувати людей.
Після мітингів у Москві та інших російських містах почали затримувати перехожих Фото: EPA/UPG

Силовики почали затримувати людей, які гуляють бульварами. Затримання відбуваються на Чистопрудному бульварі та біля метро "Китай-місто". Прохід багатьма вулицями в центрі Москви перекрито поліцією, через оточення не пропускають навіть журналістів, повідомляє LB.ua.

Також повідомляється, що в центр Москви перекидають додаткові наряди поліції, оскільки наявних сил не вистачає, щоб перекрити всі маршрути руху колони людей.

ОВД-Инфо повідомляє про затримання 113 осіб. Затримання відбуваються також у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону і Брянську.

Раніше московська влада дозволили мітинг з кількістю учасників до 100 тис. чоловік. За підсумками кампанії зі збору підписів на підтримку кандидатів у депутати Мосміськдуми окружні виборчі комісії не зареєстрували 57 чоловік, більшість із яких є незалежними опозиційними кандидатами.

За оцінками організаторів, у мітингу взяли участь близько 47 тис. осіб, поліція оцінює кількість учасників мітингу на 20 тис.

Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.

 

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