CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей, затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві за день заарештували щонайменше 40 людей, затриманих на акції протесту
Інших затриманих суд оштрафував на загальну суму 1 мільйон 339 тисяч рублів
Фото: з вільних джерел
Крім того, 79-ох затриманих на акції протесту суд оштрафував на загальну суму 1 мільйон 339 тисяч рублів (532 тисячі 83 грн). Одну справу припинили.
Додамо, що суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в розмірі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, які були затримані під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
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