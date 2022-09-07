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Мерія Парижа ухвалила угоду про співпрацю з Києвом
Міська рада Парижа одностайно ухвалила Угоду про співробітництво між Києвом та Парижем, підписану мерами французької та української столиць під час візиту Анн Ідальго до Києва
Фото: з вільного доступу
Про це повідомило Посольство України у Франції у Твіттері.
"Міська рада Парижа одностайно ухвалила Угоду про співробітництво між Києвом та Парижем, підписану мерами французької та української столиць під час візиту Анн Ідальго до Києва", - зазначило українське диппредставництво.
Посольство також навело заяву віцемера Парижа Арно Нгатча: "Париж солідарний з киянами та Києвом, почесним громадянином м. Париж, і братиме участь у відновленні української столиці".
Як повідомлялося, мер Парижа Анн Ідальго відвідувала Київ 15 квітня. Тоді вона підписала угоду з Віталієм Кличком про встановлення дружніх відносин між двома столицями.
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09 07 2022 09:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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