Мерія Парижа ухвалила угоду про співпрацю з Києвом

Міська рада Парижа одностайно ухвалила Угоду про співробітництво між Києвом та Парижем, підписану мерами французької та української столиць під час візиту Анн Ідальго до Києва

Мерія столиці Франції одностайно ухвалила угоду про співробітництво з Києвом.

Про це повідомило Посольство України у Франції у Твіттері.

"Міська рада Парижа одностайно ухвалила Угоду про співробітництво між Києвом та Парижем, підписану мерами французької та української столиць під час візиту Анн Ідальго до Києва", - зазначило українське диппредставництво.

Посольство також навело заяву віцемера Парижа Арно Нгатча: "Париж солідарний з киянами та Києвом, почесним громадянином м. Париж, і братиме участь у відновленні української столиці".

Як повідомлялося, мер Парижа Анн Ідальго відвідувала Київ 15 квітня. Тоді вона підписала угоду з Віталієм Кличком про встановлення дружніх відносин між двома столицями.