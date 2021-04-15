Меркель і Байден: Росія повинна знизити концентрацію військ біля України

Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб знизити ескалацію ситуації

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні.

В середу Меркель і Байден провели телефонну розмову, у якій обговорили останні події на Сході України і закликали Росію уникати подальшої ескалації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб знизити ескалацію ситуації", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

У заяві Білого дому йдеться, що Байден і Меркель "висловили стурбованість з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним у вівторок, щоб підкреслити наслідки, які можуть чекати Росію через її дії.