ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель і Байден: Росія повинна знизити концентрацію військ біля України
Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб знизити ескалацію ситуації
Фото: з вільного доступу
В середу Меркель і Байден провели телефонну розмову, у якій обговорили останні події на Сході України і закликали Росію уникати подальшої ескалації, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб знизити ескалацію ситуації", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.
У заяві Білого дому йдеться, що Байден і Меркель "висловили стурбованість з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним у вівторок, щоб підкреслити наслідки, які можуть чекати Росію через її дії.
Нагадаємо, що у Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2021 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі