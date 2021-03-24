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Меркель назвала помилкою карантин на Великдень і вибачилася перед німцями

Посилення карантину передбачало часткове закриття непродовольчих магазинів, а також готелів, ресторанів, спортзалів та розважальних закладів
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що посилення карантину владою Німеччини напередодні Великоднього тижня було помилкою - і попросила вибачення перед громадянами.
Меркель назвала помилкою карантин на Великдень і вибачилася перед німцями Фото: ap.org

Про це вона заявила на пресконференції 24 березня, цитують Bloomberg та Spiegel, пише "Громадське".

"Чесно кажучи, це помилка в усьому й лише моя, і я цілком за неї відповідальна. Я глибоко шкодую і прошу всіх громадян пробачити мені", - сказала Меркель.

Рішення про продовження карантину в Німеччині ухвалили напередодні, 23 березня, під час наради між канцлеркою і владою федеральних земель.

Що мало чекати на німців у свята?

Посилення карантину передбачало часткове закриття непродовольчих магазинів, а також готелів, ресторанів, спортзалів та розважальних закладів. Також влада закликала громадян відмовитися від поїздок всередині та за межами країни. Локдаун у Німеччині почався в грудні 2020 року.

Серед запланованих обмежень на Великдень (його католики відзначають 4 квітня, святкують із 1 по 5 квітня) - закриття всіх магазинів, крім продуктових, обмеження зібрань максимум до п'яти людей, заборонені публічні збори.

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24 03 2021 16:07
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