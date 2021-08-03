Меркель у посланні до 8 березня: пандемія ризикує звести нанівець досягнення жінок
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у відеозверненні перед Міжнародним жіночим днем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Ми повинні переконатися, що пандемія не змусить нас повернутися до старих гендерних стереотипів, які, як ми думали, ми подолали", - заявила Меркель.
За її словами, жінки непропорційно сильно постраждали від кризи в галузі охорони здоров'я, і недостатньо представлені на керівних посадах.
"І знову жінкам частіше доводиться балансувати між навчанням вдома, доглядом за дітьми та своєю роботою", - сказала Меркель.
Вона додала, що жінок також більше, ніж чоловіків у професіях по догляду в той час, коли ця робота є "особливо складною".
"Понад 75% працюючих у секторі охорони здоров'я - жінки, від кабінетів лікарів і лікарень до лабораторій і аптек", - сказала Меркель, додавши, що при цьому жінки становлять лише 30% керівних посад у цих областях.
"Не може бути, щоб жінки значною мірою підтримували наше суспільство, але водночас не в рівній мірі брали участь у важливих політичних, економічних і соціальних рішеннях", - додала вона.
У Німеччині один з найбільших гендерних розривів в оплаті праці в Європейському союзі: у 2019 році жінки заробляють у середньому на 19% менше, ніж чоловіки, почасти тому, що багато німецьких жінок працюють неповний робочий день.
Розрив скорочується до 6% при порівнянні чоловіків і жінок, які працюють на однакових посадах.
Читайте також: Меркель: вакцинуватися від коронавірусу, ймовірно, доведеться щороку
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі