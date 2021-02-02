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Меркель: вакцинуватися від коронавірусу, ймовірно, доведеться щороку

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вакцини проти коронавірусу можуть знадобитися "на довгі роки".
Меркель: вакцинуватися від коронавірусу, ймовірно, доведеться щороку Фото: з вільних джерел

Про це вона заявила після засідання з главами земельних урядів, представниками Єврокомісії і фармацевтичних компаній, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Це схоже на вакцину проти грипу, коли ви щоразу повторно вакцинуєтеся проти нової мутації вірусу", - заявила Меркель у Берліні.

За її словами, незважаючи на всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель Німеччини отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.

"Заява про те, що ми зможемо запропонувати кожному громадянину щеплення до кінця третього кварталу, може бути підтверджена", - сказала канцлер.

За словами Меркель, ця обіцянка може бути виконана навіть за такого негативного сценарію, коли два фармацевтичних виробники, Johnson&Johnson і Curevac, всупереч очікуванням, не отримають схвалення на розроблені ними вакцини.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що компанія AstraZeneca, вакцина якої щойно отримала дозвіл на використання у ЄС, не встигне вчасно поставити обіцяні обсяги вакцин

На тлі цієї заяви та затримок з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

До того, як стало відомо про ці проблеми, Єврокомісія запропонувала країнам-членам поставити за мету до літа 2021 року провакцинувати 70% дорослого населення.

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02 02 2021 11:19
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