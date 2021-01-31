НОВИНИУ Сполучених Штатах з початку кампанії зі щеплення від коронавірусу ввели понад 29,5 мільйона доз вакцини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США вже використали майже 30 млн доз вакцини від COVID-19
У США для щеплень населення використовуються 2 види вакцини
Фото: bbc.co.uk
Про це свідчать дані центрів США з контролю та профілактики захворювань, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.
За офіційними даними, було введено 29 577 902 дози - близько 59% з 49 932 850 доз вакцини, які були отримані від виробників.
24 мільйони людей отримали принаймні одну дозу вакцини, а близько 5,25 мільйона людей були повністю вакциновані.
У США для щеплень населення використовуються вакцини Moderna і Pfizer/BioNTech.
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31 01 2021 16:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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