Меркель назвала учасників замаху на Гітлера взірцем для наслідування

"Сьогодні ми також зобов’язані протистояти всім тим тенденціям, які хочуть знищити демократію"

Канцлерка ФРН Ангела Меркель напередодні 75-ї річниці замаху на Адольфа Гітлера закликала до опору зростанню правого екстремізму в Німеччині. Вона також назвала організаторів замаху на нацистського лідера взірцем для наслідування.

На думку Меркель, суспільство має протистояти правому екстремізму, аби не допустити повторення таких темних сторінок історії, як перебування при владі у Німеччині націонал-соціалізму, повідомляє DPA.

У своєму щотижневому відеозверненні Меркель сказала, що 20 липня має стати днем пам'яті тих, хто протистояв пануванню нацистського режиму.

"Сьогодні ми також зобов’язані протистояти всім тим тенденціям, які хочуть знищити демократію", - додала Меркель.

Вона з жалем констатувала, що кількість тих, хто приєднується до табору правих екстремістів, зростає. І нагадала про недавнє жорстоке вбивство глави уряду Касселя Вальтера Любці. Цей злочин показав, наскільки важливою є підтримка тих, хто бере на себе політичну відповідальність, додала політик. За її словами, для цього потрібно посилювати як органи безпеки і судово-правову систему, так і громадянське суспільство, впроваджуючи стратегії запобігання екстремізму.

За словами канцлерки, день 20 липня 1944 року є пам'яттю німців не тільки про мужніх людей, які намагалися зупинити Гітлера, а й про всіх тих, хто виступив проти панування націонал-соціалізму. І через 75 років після замаху на фюрера важливо пам'ятати про німецький опір, адже тільки розуміючи своє минуле, можна побудувати гарне майбутнє.

Підсумовуючи, Меркель назвала учасників замаху 20 липня зразками для наслідування, і додала, що Німеччина у боргу перед ними, оскільки повоєнна конституція ФРН, можливо, не з’явилася б без їхнього мужнього вчинку.

20 липня 1944 року Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг здійснив замах на вбивство Адольфа Гітлера. В результаті вибуху нацистський лідер отримав поранення, але вижив. Учасники заколоту - група офіцерів і аристократів - були страчені.

Нагадаємо, що у квітні цього року Федеральне бюро розслідувань США розсекретило документи зі свідченнями про нібито втечу Адольфа Гітлера в Аргентину після поразки Третього рейху у Другій світовій війні.