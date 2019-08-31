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Меркель планує повернутися до наукової роботи, коли залишить посаду канцлера

"Всі університети, які вручили мені почесний докторський ступінь (таких закладів 17 - ред.), почують знову про мене після того, як я піду з посади канцлера"
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує повернутися до наукової роботи після того, як піде з посади.
Меркель планує повернутися до наукової роботи, коли залишить посаду канцлера Фото: EPA-EFE

Про це Меркель заявила на церемонії присвоєння їй почесного наукового ступеню в Лейпцизькій вищій школі менеджменту (HHL), передає DW.

"Всі університети, які вручили мені почесний докторський ступінь (таких закладів 17 - ред.), почують знову про мене після того, як я піду з посади канцлера", - сказала вона.

Меркель, яка є фізиком за освітою, пообіцяла, що в наступний раз вона залишиться в науці на більший термін, ніж на цій церемонії.

Ангела Меркель очолює німецький уряд з 2005 року. Коли її обрали канцлером на черговий термін, Меркель оголосила, що в 2021 році - коли її повноваження сплинуть - вона більше не буде претендувати на посаду голови уряду. 

Нагадаємо, що Ангела Меркель підтвердила свій намір не балотуватися на пост канцлера Німеччини у 2021 році. Коментуючи стан здоров'я канцлерка запевнила, що здатна виконувати свою роботу.

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