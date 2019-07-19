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Меркель підтвердила відхід із політики у 2021 році

"Ви мене знаєте, я здатна виконувати цю роботу"
Ангела Меркель підтвердила свій намір не балотуватися на пост канцлера Німеччини у 2021 році. Коментуючи стан здоров'я канцлерка запевнила, що здатна виконувати свою роботу.
Меркель підтвердила відхід із політики у 2021 році Фото: ukrinform.ua

Говорячи про своє здоров'я, Меркель сказала, що розуміє весь інтерес громадськості до цієї теми, проте вважає, що це її особисте питання і запевнила, що це ніяк не вплине на її роботу на посаді канцлера, повідомляє "Громадське".

"Ви мене знаєте, я здатна виконувати цю роботу", - підсумувала Меркель, додавши, що так само, як і громадськість, зацікавлена ​​у своєму здоров'ї.

Вона також підтвердила, що в 2021 році закінчить свою політичну роботу і додала, що після закінчення терміну повноважень у неї буде "інше життя". На уточнююче запитання одного з журналістів, як у неї справи, Меркель відповіла: "Добре".

Двома днями раніше, 17 липня, Ангела Меркель відзначила своє 65-річчя. Вона обіймає пост глави уряду Німеччини вже 14 років поспіль.

Нагадаємо, що перший подібний інцидент із Меркель стався 18 червня, коли вона зустрічала у Берліні українського президента Володимира Зеленського.

Тоді вона сказала, що це було звичайне зневоднення через спеку.

Через тиждень вона пережила подібне тремтіння під час церемонії в німецькій президентській резиденції в берлінському парку Тіргартен.

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