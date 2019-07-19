Меркель підтвердила відхід із політики у 2021 році

"Ви мене знаєте, я здатна виконувати цю роботу"

Ангела Меркель підтвердила свій намір не балотуватися на пост канцлера Німеччини у 2021 році. Коментуючи стан здоров'я канцлерка запевнила, що здатна виконувати свою роботу.

Говорячи про своє здоров'я, Меркель сказала, що розуміє весь інтерес громадськості до цієї теми, проте вважає, що це її особисте питання і запевнила, що це ніяк не вплине на її роботу на посаді канцлера, повідомляє "Громадське".

"Ви мене знаєте, я здатна виконувати цю роботу", - підсумувала Меркель, додавши, що так само, як і громадськість, зацікавлена ​​у своєму здоров'ї.

Вона також підтвердила, що в 2021 році закінчить свою політичну роботу і додала, що після закінчення терміну повноважень у неї буде "інше життя". На уточнююче запитання одного з журналістів, як у неї справи, Меркель відповіла: "Добре".

Двома днями раніше, 17 липня, Ангела Меркель відзначила своє 65-річчя. Вона обіймає пост глави уряду Німеччини вже 14 років поспіль.

Нагадаємо, що перший подібний інцидент із Меркель стався 18 червня, коли вона зустрічала у Берліні українського президента Володимира Зеленського.

Тоді вона сказала, що це було звичайне зневоднення через спеку.

Через тиждень вона пережила подібне тремтіння під час церемонії в німецькій президентській резиденції в берлінському парку Тіргартен.