Меркель підтвердила відхід із політики у 2021 році
Говорячи про своє здоров'я, Меркель сказала, що розуміє весь інтерес громадськості до цієї теми, проте вважає, що це її особисте питання і запевнила, що це ніяк не вплине на її роботу на посаді канцлера, повідомляє "Громадське".
"Ви мене знаєте, я здатна виконувати цю роботу", - підсумувала Меркель, додавши, що так само, як і громадськість, зацікавлена у своєму здоров'ї.
Вона також підтвердила, що в 2021 році закінчить свою політичну роботу і додала, що після закінчення терміну повноважень у неї буде "інше життя". На уточнююче запитання одного з журналістів, як у неї справи, Меркель відповіла: "Добре".
Двома днями раніше, 17 липня, Ангела Меркель відзначила своє 65-річчя. Вона обіймає пост глави уряду Німеччини вже 14 років поспіль.
Нагадаємо, що перший подібний інцидент із Меркель стався 18 червня, коли вона зустрічала у Берліні українського президента Володимира Зеленського.
Тоді вона сказала, що це було звичайне зневоднення через спеку.
Через тиждень вона пережила подібне тремтіння під час церемонії в німецькій президентській резиденції в берлінському парку Тіргартен.
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