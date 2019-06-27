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Ангелі Меркель знову стало погано на офіційному заході, - ВІДЕО

Це вже другий випадок погіршення самопочуття Ангели Меркель за два тижні
Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель знову стало погано на офіційному заході. На зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером вона почала сильно тремтіти.
Ангелі Меркель знову стало погано на офіційному заході, - ВІДЕО

Представниця канцлера заявила, що з її здоров'ям все гаразд і вона не планує скасовувати робочі візити і полетить до Японії для участі в саміті "Великої двадцятки", повідомляє Reuters.

Журналісти пізніше зустріли Меркель в бундестазі, і, за їхніми словами, з нею було все в порядку, інформує Deutsche Welle.

Це вже другий відомий випадок погіршення самопочуття канцлера за останні два тижні.

Нагадаємо, що 18 червня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні Меркель також почала тремтіти. Тоді політик пояснила свій стан зневодненням.

Зараз в Німеччині, як і в усій Європі, встановилася аномально спекотна погода.

Ангелі Меркель 64 роки. Вона займає посаду канцлера Німеччини з 2005 року. Минулої осені вона оголосила, що в 2021 році не претендуватиме на новий канцлерский термін, а також відійде від керівництва партією "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (ХДС).

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27 06 2019 13:02
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