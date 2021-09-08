НОВИНИФедеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель планує відвідати Україну 22 серпня
Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня
Фото: з вільних джерел
Про це прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня", - написав Никифоров.
За його словами, керівництво Української держави планує обговорити із Меркель теми, повязані із безпекою, двосторонні відносини та інші актуальні питання.
Як повідомлялося, Зеленський та Меркель востаннє зустрічалися 9 липня в ході офіційного візиту Президента України до Німеччини.
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09 08 2021 14:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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