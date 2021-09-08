Меркель планує відвідати Україну 22 серпня Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня.

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Про це прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ. "Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня", - написав Никифоров. За його словами, керівництво Української держави планує обговорити із Меркель теми, повязані із безпекою, двосторонні відносини та інші актуальні питання. Як повідомлялося, Зеленський та Меркель востаннє зустрічалися 9 липня в ході офіційного візиту Президента України до Німеччини.

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