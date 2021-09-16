ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер ФРН Ангела Меркель здійснить 16 вересня ввечері короткий робочий візит до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель сьогодні зустрінеться з Макроном, серед тем – Україна
Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики
Ангела Меркель і Еммануель Макрон. Фото: twitter.com/emmanuelmacron
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає Укрінформ.
"Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики", - зазначив Зайберт.
Єлисейський палац, зі свого боку згадав серед тем обговорення Іран, Лівія, Україна та Білорусь, виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичними змінами та оцифрованням.
Перед початком зустрічі, в 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів.
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16 09 2021 16:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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