Меркель сьогодні зустрінеться з Макроном, серед тем – Україна Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики

Канцлер ФРН Ангела Меркель здійснить 16 вересня ввечері короткий робочий візит до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ангела Меркель і Еммануель Макрон. Фото: twitter.com/emmanuelmacron

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає Укрінформ. "Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики", - зазначив Зайберт. Єлисейський палац, зі свого боку згадав серед тем обговорення Іран, Лівія, Україна та Білорусь, виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичними змінами та оцифрованням. Перед початком зустрічі, в 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів. Читайте також: З еленський та Меркель зустрілися в Києві

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