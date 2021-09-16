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Меркель сьогодні зустрінеться з Макроном, серед тем – Україна

Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики
Канцлер ФРН Ангела Меркель здійснить 16 вересня ввечері короткий робочий візит до Парижу, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Меркель сьогодні зустрінеться з Макроном, серед тем – Україна Ангела Меркель і Еммануель Макрон. Фото: twitter.com/emmanuelmacron
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає Укрінформ.
 
"Дискусія буде присвячена актуальним міжнародним проблемам, насамперед Афганістану, а також питанням європейської політики", - зазначив Зайберт.
 
Єлисейський палац, зі свого боку згадав серед тем обговорення Іран, Лівія, Україна та Білорусь, виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичними змінами та оцифрованням.
 
Перед початком зустрічі, в 19.00 за місцевим часом (20 за київським) передбачені заяви для преси з боку обох лідерів.
 
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16 09 2021 16:35
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