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Зеленський та Меркель зустрілися в Києві
У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом
Фото: ОП
Про це повідомляється на сайті глави Української держави.
"У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом", - ідеться в повідомленні.
Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.
Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.
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22 08 2021 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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