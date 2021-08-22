Зеленський та Меркель зустрілися в Києві У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Фото: ОП

Про це повідомляється на сайті глави Української держави. "У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом", - ідеться в повідомленні. Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій. Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі. Читайте також: Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США

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