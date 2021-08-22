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Зеленський та Меркель зустрілися в Києві

У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом
У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Зеленський та Меркель зустрілися в Києві Фото: ОП
Про це повідомляється на сайті глави Української держави.
 
"У Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка перебуває в Україні з візитом", - ідеться в повідомленні.
 
Президент привітав гостю на ґанку палацу. Відбулося представлення делегацій.
 
Після переговорів Зеленського та Меркель у форматі віч-на-віч передбачена зустріч з представниками засобів масової інформації та продовження перемовин у розширеному форматі.
 
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22 08 2021 14:23
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