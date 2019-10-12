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Меркель сподівається, що Мінські домовленості будуть переглянуті

"Ми сподіваємося, що цей документ (Мінські домовленості) знову буде гнучким, і що він буде оживлений"
"Справді, угоди мають ту чи інші гнучкість, але є речі, які прописані прямо, і з ними складно сперечатися", - заявив він, наголосивши, що пункти про кордон є сами тим, що не варто змінювати.
Меркель сподівається, що Мінські домовленості будуть переглянуті Ангела Меркель. Фото: rmf24.pl

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Мінські домовленості не є "закам’янілим документом", і вітає пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо їхньої зміни, повідомляє "Європейська правда".

"Є питання, чи цей документ закам’янілий, чи його можливо змінювати. Адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни", - наголосила вона.

Меркель не уточнила, про які зміни йдеться, але відомо, що Зеленський пропонує встановити, що контроль за кордоном має бути переданий Україні до виборів.

З її заяв виходить, що домовленість не досягнута, але Меркель заявила, що зацікавлена у змінах.

"Ми сподіваємося, що цей документ (Мінські домовленості) знову буде гнучким, і що він буде оживлений", - додала вона.

Владімір Путін, в свою чергу, наголосив, що гнучкість не має зачіпати питання передачі контролю над кордоном.

"Справді, угоди мають ту чи інші гнучкість, але є речі, які прописані прямо, і з ними складно сперечатися", - заявив він, наголосивши, що пункти про кордон є сами тим, що не варто змінювати.

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10 12 2019 10:40
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