Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті»

Також представники української діаспори вийшла на мітинг в Парижі напередодні зустрічі у «нормандському форматі» лідерів України, Франції, Німеччини та Росії
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко окреслив основні позиції української сторони під час зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня.
Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті» Фото: з вільних джерел

Про це Пристайко написав у Twitter, передає "Громадське".

«Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством — основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет», — написав дипломат.

За словами очільника МЗС, головна «червона лінія», від якої не відступить українська делегація — «міжнародно визнаний державний кордон України».

Раніше біля Офісу президента учасники «Руху опору капітуляції» встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої «Варти Року».

Також 8 листопада на Майдані Незалежності люди збиралися на Всеукраїнське віче «Червоні лінії для Зеленського». Подія присвячена поїздці президента Володимира Зеленського до Парижа для участі у «нормандській зустрічі». До Всеукраїнської акції також долучилися у Харкові та Одесі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2019 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Філософія win-win-win

Філософія win-win-win

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.