Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті»
Про це Пристайко написав у Twitter, передає "Громадське".
«Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством — основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет», — написав дипломат.
За словами очільника МЗС, головна «червона лінія», від якої не відступить українська делегація — «міжнародно визнаний державний кордон України».
Раніше біля Офісу президента учасники «Руху опору капітуляції» встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої «Варти Року».
Також 8 листопада на Майдані Незалежності люди збиралися на Всеукраїнське віче «Червоні лінії для Зеленського». Подія присвячена поїздці президента Володимира Зеленського до Парижа для участі у «нормандській зустрічі». До Всеукраїнської акції також долучилися у Харкові та Одесі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків