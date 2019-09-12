Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті»

Також представники української діаспори вийшла на мітинг в Парижі напередодні зустрічі у «нормандському форматі» лідерів України, Франції, Німеччини та Росії

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко окреслив основні позиції української сторони під час зустрічі «нормандської четвірки» 9 грудня.

Про це Пристайко написав у Twitter, передає "Громадське".

«Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством — основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет», — написав дипломат.

За словами очільника МЗС, головна «червона лінія», від якої не відступить українська делегація — «міжнародно визнаний державний кордон України».

Раніше біля Офісу президента учасники «Руху опору капітуляції» встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої «Варти Року».

Також 8 листопада на Майдані Незалежності люди збиралися на Всеукраїнське віче «Червоні лінії для Зеленського». Подія присвячена поїздці президента Володимира Зеленського до Парижа для участі у «нормандській зустрічі». До Всеукраїнської акції також долучилися у Харкові та Одесі.