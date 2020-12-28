Нормандська зустріч радників має відбутися в січні у Берліні - Єрмак

За словами Єрмака, "попередньо узгоджено чотири точки розведення на лінії зіткнення на Донбасі"

Україна розраховує у січні на проведення зустрічі політичних радників щодо Донбасу в "нормандському форматі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у розмові з журналістами в Києві.

"Ми плануємо, що до кінця січня відбудеться зустріч радників у Нормандському форматі. Як місце зустрічі обговорюється Берлін", - сказав Єрмак..

"Ми як і раніше розглядаємо зустріч радників як інструмент зустрічі лідерів у "нормандському форматі", - додав він.

За словами Єрмака, "попередньо узгоджено чотири точки розведення на лінії зіткнення на Донбасі".

За даними кількох джерел ЄвроПравди, раніше велася підготовка зустрічі радників у грудні, розглядалися кілька варіантів дат, але згодом за ініціативи РФ її відклали.

Нагадаємо, що Зеленський і Макрон виступили за якнайшвидше проведення "нормандського саміту"