Зеленський і Макрон виступили за якнайшвидше проведення "нормандського саміту"
Президенти України і Франції виступили за проведення саміту лідерів країн Нормандського формату якомога швидше.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента, про це йшлося в телефонній розмові президентів України і Франції.
Зазначається, що Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше.
"Він також високо оцінив мирні ініціативи Володимира Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ", - йдеться у повідомленні.
Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.
У вересні в Кремлі заявляли, що саміт в нормандському форматі варто чекати в осяжному майбутньому, але він потрібен не "заради зустрічі", а заради результату.
Нагадаємо, що напередодні Дмитро Кулеба розповів про активну підготовку до нормандської зустрічі
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