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Зеленський і Макрон виступили за якнайшвидше проведення "нормандського саміту"

Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни
Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше.
Зеленський і Макрон виступили за якнайшвидше проведення "нормандського саміту" Фото: ВВС

Президенти України і Франції виступили за проведення саміту лідерів країн Нормандського формату якомога швидше.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента, про це йшлося в телефонній розмові президентів України і Франції.

Зазначається, що Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше.

"Він також високо оцінив мирні ініціативи Володимира Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ", - йдеться у повідомленні.

Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни.

У вересні в Кремлі заявляли, що саміт в нормандському форматі варто чекати в осяжному майбутньому, але він потрібен не "заради зустрічі", а заради результату.

Нагадаємо, що напередодні Дмитро Кулеба розповів про активну підготовку до нормандської зустрічі

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06 11 2020 14:31
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